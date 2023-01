Fehlende Betreuung : Bonner Eltern planen Demonstration wegen Kita-Situation

Immer häufiger können Kinder in Kitas nicht ausreichend betreut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bonner Eltern wollen am 26. Februar in Bonn für eine zuverlässigere Betreuung in den Kindertagesstätten demonstrieren. Außerdem fordern sie bessere Arbeitsbedingungen für das Kita-Personal.



Eine Gruppe von Eltern plant am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr in der Bonner Innenstadt eine Demonstration unter dem Titel „Eltern am Limit“. Die Veranstalter rufen in ihrer Mitteilung auch Arbeitgeber und Kita-Mitarbeiter dazu auf, an der Aktion teilzunehmen.

Die Organisatoren fordern unter anderem eine verlässliche Kita-Betreuung, bessere Arbeitsbedingungen für das Kita-Personal und Entlastungen für Familien. Die Demonstration soll am Spielplatz im Hofgarten starten und nach einem kurzen Aufzug durch die Innenstadt am Münsterplatz enden.

Interessierte sind laut Mitteilung dazu aufgerufen, Plakate, Banner und Musikinstrumente mitzubringen. Auch Reden sind erwünscht. Weitere Informationen gibt es unter eltern-am-limit@web.de.

