Zu wenig Kitaplätze bei steigenden Kosten Bonner Eltern schildern ihre Betreuungsprobleme

Svenja Niemann (Name von der Redaktion geändert) hat selbst zwei Kinder in einer trägergeführten Kita in Bonn. Sie berichtet davon, dass es allein in dieser Woche an vier von fünf Tagen zu Notbetreuung gekommen sei, die ein Resultat des starken Personalmangels der Kita wäre. Aus ihrer Sicht sei dies nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass der Träger nicht alles dafür täte, sein Personal tatsächlich zu halten, so Niemann. Dies führe auch dazu, dass Angebote wie das „bilinguale Konzept“ der Kita zwar auf dem Papier existierten, aufgrund des Personalmangels aber nicht stattfänden, „das Konzept wird aber auch nicht angepasst oder geändert“, sagt sie. Auch die eigene Planungssicherheit sei so nicht gegeben, da teilweise von Seiten der Kita morgens um acht Uhr per Mail mitgeteilt werde, dass die Betreuung in Schichten aufgeteilt werden müsse oder schon mittags aufhöre, „weil nachmittags nicht mehr genug Leute da sind“, sagt Niemann. Sowohl sie als auch ihr Mann seien selbstständig und würden gezwungenermaßen regelmäßig Nachtschichten schieben, um die benötigte Zeit wieder nachzuarbeiten. Auch bezüglich der Qualität der Betreuung sei sie nicht immer zufrieden, da diese teilweise eher einer „Aufbewahrung“ ähnele: „man hat manchmal ein schlechtes Gefühl, die Kinder hinzugeben, weil man einfach denkt, es sind zu wenig Leute da“, so die Bonnerin.