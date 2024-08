Bonner Energietage Veranstaltungsreihe will sich nachhaltiger aufstellen

Die Stadt Bonn lädt dafür Interessierte einmal im Jahr gemeinsam mit der Bonner Energie Agentur, SWB Energie und Wasser sowie der Verbraucherzentrale NRW zu der Veranstaltungsreihe ein. Den Auftakt macht am Samstag von 11 bis 17 Uhr der Informations- und Beratungstag in der Innenstadt. Organisationen und Unternehmen aus der Region informieren Besucher auf dem Münsterplatz zu energiesparendem Bauen und Sanieren und zu erneuerbaren Energien. Handwerksbetriebe stellen umweltfreundliche Techniken wie Photovoltaikanlagen oder Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien vor und informieren zu Wärmeschutz durch Dämmung und Fenstertausch. Energieberater geben Auskunft zu Fördermitteln und weitere Aussteller erklären den Besuchern, was es mit Klimaanpassungsmaßnahmen und energieeffizientem Wohnen auf sich hat.