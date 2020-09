Einsatz für Flüchtlinge : Bonner Erklärung zu Moria

BONN. Kirchen und Politik finden bei einem Treffen am Freitag einen Konsens. Sie wollen die Bereitschaft Bonns bekräftigen, Flüchtlinge aus dem griechischen Moria aufzunehmen. Einstimmig fällt der Beschluss der Fraktionen nicht.

Die Stadt Bonn wird in Absprache mit katholischer und evangelischer Kirche eine gemeinsame Erklärung formulieren, mit der sie ihre Bereitschaft signalisiert, Geflüchtete aus Moria aufzunehmen. Das ist Ergebnis eines Treffens mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Freitagnachmittag, zu dem ihn Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche am Mittwoch eingeladen hatten.