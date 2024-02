Hilfstransport für Ukraine Bonner erlebt Raketenalarm in der Frontstadt Cherson

Als die Solidaritätspartnerschaft geschlossen wurde, war für Mironjuk sofort klar, dass er sich engagieren möchte. Er nimmt an den monatlichen Arbeitstreffen teil. Im Dezember letzten Jahres organisierte er eine Spendenaktion, in der über 1.300 Weihnachtspäckchen für Kinder in der Ukraine gesammelt wurden und brachte sie in einem LKW nach Cherson. „Mir war es total wichtig, selbst nach Cherson zu fahren. Wir kannten die Menschen nur über Online-Gespräche. Aber ich wollte sie persönlich treffen und ihnen zeigen: Wir Bonner denken an euch, wir sind solidarisch mit euch“, sagt Mironjuk. Er arbeitet als Jurist. Für die Fahrten in die Ukraine bekommt er frei.