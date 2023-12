Seltene Einblicke möglich Bonner erstellen virtuelle Tour durch das Münster

Einen Eindruck von dem, was künftig die Besucher des Bonner Münsters erwartet, die sich die dreidimensionale Version des Kirchenbaus auf ihren Handys und Computern oder sogar mittels einer VR-Brille ansehen wollen, lässt sich bereits im Internet betrachten. „Die Idee, das Münster im restaurierten Zustand für die Ewigkeit festzuhalten, wurde bereits während der Generalsanierung gefasst“, sagt Stefan Schultz, Sprecher des Stadtdekanats. Während sich der „normale Besucher“ des Münsters kaum länger als 15 bis 30 Minuten in der Kirche aufhalte, könne man sich in der 3D-Version „stundenlang“ mit nie zuvor in dieser Nähe zu sehenden Details befassen. Auf einer virtuellen Tour durch das Münster öffneten sich für Interessierte auch für die Öffentlichkeit verschlossene Türen oder Räume wie beispielsweise das Geläut, der Dachboden oder die fünf Türme der Basilika.