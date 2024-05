Gerangel im Kreisverband Bonner EU-Kandidat Neuhoff will offenbar AfD-Ratsmandat niederlegen

Dass die AfD ihren Kreisparteitag in der städtischen Toni-Mai-Halle abhalten konnte, löst Protest bei den örtlichen Sportvereinen aus. Fenja Wittneven-Welter (SPD) verbreitete in den sozialen Medien eine Stellungnahme des TKSV 1906 Duisdorf und des FC Rot-Weiß Lessenich, in der es heißt: „Als im Bonner Westen ansässige Sportvereine mit weit über zweitausend Mitgliedern distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit von dieser Veranstaltung und empfinden die Belegung der Halle durch eine demokratiefeindliche Partei als nicht hinnehmbar.“ Die Stadtverwaltung erklärte, keine rechtliche Handhabe zu besitzen, der AfD die Hallennutzung zu versagen.