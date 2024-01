Nach Vorfall in der Tagesschau Wie geht man mit einem Blackout um?

Vor vielen Menschen zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Lampenfieber vor einem Referat werden viele noch aus Schulzeiten kennen. Vor einem weitaus größeren Publikum hat sich Auslandskorrespondentin Hanna Resch in den 20-Uhr-Nachrichten der Tagesschau am Neujahrstag in ihrer Ansprache verhaspelt. Die Reporterin verlor in einer Live-Schalte über Israels Justizreform mehrmals den Faden. Das Interview wurde abgebrochen und Chefsprecher Jens Riewa löste die angespannte Situation mit den Worten „Es ist alles angekommen, wir haben alles verstanden“ galant auf.