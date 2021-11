Gewinner beim Stadtradeln : Bonner fährt in drei Wochen 3000 Kilometer mit dem Rad

Markus Sauerwald, Stefan Lenk und Christian Szyska (v.l.) haben den ersten Platz als fahrradaktivstes Team gemacht. Die Auszeichnung erhielten sie von Gabi Mayer (2. v.l.). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn hat die Gewinner des zehnten Stadtradelns ausgezeichnet. Der Friesdorfer Benjamin Grimm hat als Einzelfahrer eine Strecke von 3000 Kilometern zurückgelegt.



Von Sandra Hadenfeldt

Und der Gewinner in der Kategorie fahrradaktivste Einzelperson heißt Benjamin Grimm. Der Chemiedoktorand hat innerhalb von drei Wochen 3000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Anlass dafür war das zehnte Stadtradeln in Bonn, das mit der Auszeichnung der Gewinner jetzt im Alten Rathaus zu Ende ging. Vom 5. bis 25. September haben 3921 Teilnehmer ihre alltäglichen Kilometer mit dem Rad gezählt. Gemessen wurde mit dem Tacho oder dem Smartphone. Es gab die vier Kategorien größtes Team, fahrradaktivstes Team, fahrradaktivste Einzelperson und bestes Team. Darüber hinaus wurden Preise in der Sonderkategorie fahrradaktivste Schulklasse vergeben.

Für Grimm ist die enorme Strecke, die er innerhalb von drei Wochen zurückgelegt hat, nichts Außergewöhnliches. „Manchmal fahre ich auch bei Dauerregen meine 350 Kilometer am Tag“, sagte er. Er habe die 3000 Kilometer zwar im Konkurrenzkampf zurückgelegt, sei aber auch Hobbyradsportler. Er fahre im Alltag jeden Tag sechs Kilometer von Friesdorf zur Uni. Außerdem sei er gern im Kottenforst und den umliegenden Bergen unterwegs. Ausgerüstet ist er mit einem Rennrad und einem Tourenrad für die Höhenmeter. Grimm plant, nächstes Jahr mit dem Fahrrad von Bonn in den Norden Norwegens zu fahren, was einer Strecke von etwa 2600 Kilometern entspricht. Nach dem Stadtradeln ist er sich sicher, auch diese Strecke mit dem Fahrrad bewältigen zu können.

„Gemeinsam haben die Teilnehmer einen Rekord von 774.432 Kilometern aufgestellt, was in etwa der Strecke bis zum Mond und wieder zurück entspricht“, erklärte Bürgermeisterin Gabi Mayer (SPD) anlässlich der Bekanntgabe der Gewinner. Sie betonte außerdem, dass durch diese Aktion 114 Tonnen CO 2 nicht durch das Autofahren ausgestoßen wurden.

Radfahrer immer wieder mit Hindernissen konfrontiert

Die vier Gewinner der Kategorie fahrradaktivstes Team, Christian Szyska, Stefan Lenk, Markus Sauerwald und ein weiteres Mitglied, haben im Durchschnitt 1456 Kilometer pro Person zurückgelegt. Alle vier hatten genug von Staus und pendeln nun mit dem Fahrrad zur Arbeit. Gemein haben sie ihre Vorliebe für den Leinpfad am Rhein. Lenk fährt jeden Tag 40 Kilometer von Bonn nach Köln in die Kanzlei. Für den Fall, dass Reparaturen anfallen, gibt es in seinem Büro eine Fahrradwerkstatt. Neben einem Platten oder anderen Reparaturen müssen die Radfahrer weitere Hindernisse überwinden wie beispielsweise Poller. Hinzu kommt, dass die Wege stellenweise beschädigt sind. „Wir nehmen Kontakt mit den zuständigen Stellen auf und melden diese Probleme“, sagte Szyska, der kein Auto besitzt und Berichte auf seinem Stadtradeln-Blog veröffentlicht.

In der Kategorie „Bestes Team“ gewann die Initiative „Critical Mass“ mit 42.675 zurückgelegten Kilometern und in der Kategorie „Größtes Team“ holte das Amos-Comenius-Gymnasium mit 250 Personen den ersten Platz.