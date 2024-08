Reperaturaufträge steigen Bonner Fahrradhändler verkaufen weniger Fahrräder

Zu wenig Arbeit haben die Mitarbeiter vom Fahrradhaus Sauerborn am Wittelsbacherring sicherlich nicht. Rund 100 Räder reparieren Geschäftsführer Raphael Rymer und seine Mitarbeiter jede Woche. Klingt nach Akkordarbeit, ist es auch. „Schlauch und Bremsen neu machen, Inspektion, Wartung – da ist alles dabei“, sagt Rymer. In seiner Werkstatt hängen zwei Räder am Haken. Ein Mitarbeiter schraubt am ersten, Rymer am zweiten Rad. Währenddessen kommen Kunden in das Geschäft. Sie holen reparierte Fahrräder ab oder bringen neue. Teilweise muss Rymer Kunden wegschicken, weil einfach kein Platz mehr da ist.