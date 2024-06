Verfahren wegen widersprüchlicher Aussagen eingestellt Bonner Familie nach Streit wegen Körperverletzung vor Gericht

Dass der Familie der Freund ihrer Tochter missfällt, war auch bei der Gerichtsverhandlung vor dem Bonner Amtsgericht unschwer zu erkennen. Aber waren das Ehepaar und seine drei Söhne wirklich am 17. November 2022 in das Haus eingedrungen, in dem ihre 26-jährige Tochter beziehungsweise Schwester mit ihrem 30 Jahre älteren Freund und dem kleinen gemeinsamen Sohn wohnte, und hatten dort einen Mann verprügelt? Diese Frage beschäftigte ein Schöffengericht unter dem Vorsitz von Amtsrichter Sebastian Fuhrmann an diesem Freitag. Der Tag endete dann aber mit der Einstellung des Verfahrens und einem Polizeieinsatz: Der 56-jährige Lebensgefährte rastete nämlich vor dem Gerichtsgebäude komplett aus.