Kritik an der Stadt Bonner Familie sieht Gefahr durch E-Ladesäule auf engem Gehweg

Britta Müller war überrascht, als direkt vor ihrem Haus auf dem Bürgersteig auf einmal die Markierung für eine E-Ladesäule aufgesprüht wurde. Sie wohnt in einem Haus in der Straße Bundeskanzlerplatz die neben der Reuterbrücke zur Kaiserstraße hinabführt, und direkt davor ist eine Parkplatzmarkierung für drei Fahrzeuge. Inzwischen steht die Säule, ist aber noch nicht in Betrieb, in dem Bauloch daneben liegen Kabel und Leitungen.