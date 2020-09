Bundestagswahl 2021 : Bonner FDP wählt Alexander Graf Lambsdorff zum Bundestagskandidaten

Bonn Alexander Graf Lambsdorff soll 2021 für die Bonner FDP wieder in den Bundestag einziehen. Die Kreiswahlversammlung stellte ihn am Mittwochabend als Kandidaten auf.

Lambsdorff forderte in seiner Vorstellungsrede ein Ende der Bonn-Berlin-Rutschbahn. „Wir erreichen nur etwas mit Geschlossenheit und Entschlossenheit. Denn in Berlin interessiert sich niemand für die kommunalpolitischen Kleinigkeiten in Bonn“, sagte er. Bislang sei nichts passiert, weil die Große Koalition sich nicht um das Thema kümmere. In der Corona-Pandemie verlangt er „nicht mehr Einschränkungen als nötig“, da den gesundheitlichen Problemen die wirtschaftlichen folgten.