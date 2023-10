Tödliche Gefahr Bonner Feuerwehr warnt vor Unfällen mit Kohlenmonoxid

Der Fall hat Schlagzeilen gemacht: Eine vierköpfige Familie aus Bonn vergiftete sich am 28. September 2022 durch eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid. Ein Holzkohlegrill, der vom Balkon in die Wohnung gebracht wurde, verursachte bei der gesamten Familie Beschwerden inklusive Kreislaufproblemen.