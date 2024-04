Bauarbeiten in der City Bonner Friedensplatzgarage erhält weiteren Aufzug

Es handelt sich Stadtwerke-Sprecher Maximilian Mühlens zufolge indes nicht um eine Maßnahme der Bonner City Parkraum GmbH, die die Garage lediglich betreibt. Die Arbeiten führe der Eigentümer der Garage durch, erklärte Mühlens. Es handelt sich um eine Gesellschaft mit Sitz in Hamburg namens „Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Bonn GmbH“, die in Parkhäuser investiert. Laut Bauschild sollen bis Oktober 2025 mehr als 150 alte Betonstützen durch neue, schmalere Stützen ersetzt werden. Erneuert werden sollen auch rund 11.000 Quadratmeter Boden- sowie 12.000 Quadratmeter Wand- und Deckenbeschichtungen. Auf allen Parkebenen werden neue, energiesparende LED-Leuchten installiert. Zur Verbesserung einer barrierefreien Zugänglichkeit der Garage will der Eigentümer im Treppenhaus zum Medizinischen Zentrum am Friedensplatz bis Ende 2025 einen weiteren Aufzug installieren lassen. Nach Abschluss der Sanierung sollen 375 moderne und breitere PKW-Stellplätze zur Verfügung stehen.