Ehrung für verstecktes Kleinod : Bonner Gaststätte Elefant hat jetzt eine historische Infotafel

Die Usrpünge der Bonner Gaststätte „Elefant“ reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die meisten kennen sie aber als „Gequetschten“. Davon erzählt nun eine Infotafel.

Der Elefant ist ein entspanntes und geselliges Tier, und er hat ein sehr gutes Gedächtnis. Das Gedächtnis der Stadt Bonn ist das Stadtarchiv, und dessen Leiter Norbert Schloßmacher hatte sich tief in die Geschichte versenkt, um möglichst viel über die Gaststätte herauszufinden, die heute den Namen „Elefant“ trägt. Er wurde aktiv, nachdem die Bezirksvertretung Bonn im vergangenen Jahr beschloss, sie mit einer Infotafel zu ehren. Diese wurde am Donnerstag neben der Eingangstür enthüllt.

Sie erläutert, dass es schon im 16. Jahrhundert eine Gaststätte direkt am Sterntor gab, das damals ja noch dort stand, wo die Sternstraße in den heutigen Friedensplatz mündet, und dass diese Gaststätte „Ihm Olophanten“ hieß. Sie überstand 1689 den Bombenangriff auf die von französischen Truppen besetzte Stadt, aber nicht den der Alliierten des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1944.

Gebäude wieder aufgebaut

Danach wurde das Gebäude wieder aufgebaut und diente weiter als Gaststätte. Lange Zeit war sie unter dem Namen „Zum Gequetschten“ – angeblich so genannt, nachdem bei einer Prozession die Jesusfigur an einem Kreuz durch eine hastig geöffnete Tür zerquetscht worden war – eher eine Kneipe, die 2017 schloss. Im Jahr darauf öffnete der neue Pächter Oliver Diaz nach einer Renovierung unter dem alten Namen „Elefant“. Er brachte eine neue Speisekarte mit, aus der Kneipe wurde eine Gaststätte.

Die Bronzetafel hat der Bonner Künstler Friedemann Sander in seiner Kunstgießerei in Küdinghoven geschaffen und aufgehängt, zur Enthüllung konnte er aber nicht kommen. Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall lobte die Initiative von Elke Apelt und Herbert Spoegen, die die Infotafel für „eins der ältesten Gasthäuser in Bonn“ angeregt hätten. In Bonn gebe es einige "versteckte Kleinode", die mehr Aufmerksamkeit erfahren müssten.