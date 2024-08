Vorentscheidung im Ausschuss Klare Mehrheit für neuen Leiter des Bonner Gebäudemanagements

Die Weichen für den designierten neuen Betriebsleiter im Städtischen Gebäudemanagement Bonn (SGB) sind gestellt: Der SGB-Betriebsausschuss hat der Berufung von Rachid Jaghou (43) am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung mit breiter Mehrheit zugestimmt, wie aus zwei unterschiedlichen Quellen zu erfahren war. Die abschließende Abstimmung im Stadtrat dürfte damit am Donnerstag nur noch eine Formsache sein.