Rassistisches Attentat 2020 Bonner gedenken den Opfern von Hanau

Die Entwicklungen der jüngsten Zeit hätten gezeigt, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist, sagte die Vorsitzende des Integrationsrates, Binnaz Öztoprak, in ihren einleitenden Worten zu den knapp 100 Bonnern, die sich am Platz versammelt hatten. „Auch Hanau war ein Anschlag auf unsere Freiheit und unsere Demokratie. Wir treten dem entschieden entgegen.“ Ein Zeichen dafür seien die Demonstrationen, die es in ganz Deutschland – so auch in Bonn – gegeben habe, sagte Öztoprak, die jedoch ebenso wie die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner mahnte, dass die Gefahr damit nicht aus der Welt geschafft sei.