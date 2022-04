Bonner Grün : Stadt setzt wegen des Klimawandels bei Neupflanzungen auf Stauden

Gärtnermeister Nicolas Siebke ist als städtischer Betriebshofleiter in Bad Godesberg Herr über alles, was zwischen Redoute, Stadtpark, Rigal'scher Wiese und Schweinheim auf Wiesen, in Beeten und Kübeln wächst und gedeiht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt setzt bei Neupflanzungen im öffentlichen Grün angesichts des Klimawandels künftig auf Stauden. Nachhaltigkeit gilt auch bei der Auswahl von Maschinen eine Rolle.



Von Gabriele Immenkeppel

Die Narzissen versprühen einen atemberaubenden Duft, die Magnolien präsentieren sich in zauberhaften weiß-rosafarbenen Nuancen. Farbenpracht, wohin man schaut. „Was für ein Anblick“, schwärmt selbst Nicolas Siebke. Als städtischer Betriebshofleiter in Bad Godesberg ist der Gärtnermeister Herr über alles, was zwischen Redoute, Stadtpark, Rigal'scher Wiese und Schweinheim auf Wiesen, in Beeten und Kübeln wächst und gedeiht. „Trotzdem genieße ich diese Jahreszeit“, so der 31-Jährige. „Der Frühling ist immer noch etwas Besonderes.“

Insgesamt zehn Mitarbeiter zählt sein Team. Und die haben im vergangenen Herbst alle Hände voll zu tun gehabt, damit sich der Stadtbezirk jetzt von seiner schönsten Seite zeigt: 2000 Frühlingsblüher wurden gesetzt, 1000 Stauden in die Erde gebracht, 33 Rhododendren nachgepflanzt und 600 Bodendecker ausgebracht. Immer beobachtet von Passanten. „Es ist schön, wenn wir bei der Arbeit angesprochen werden“, sagt Siebke. Allerdings stehen seine Leute so auch stets unter Beobachtung. „Man kann es nicht jedem recht machen. Aber oft wird aus Kritik Verständnis, wenn man eine Maßnahme erklärt“, so der 31-Jährige.

Vermeintlicher Schottergarten

Das war beispielsweise der Fall, als ein neues Staudenbeet an der Kurfürstenallee angelegt wurde. Siebke hatte dafür Stauden in den Farben Weiß und Blau ausgesucht. Damit sich kein Unkraut zwischen den Pflanzen ansiedeln kann und der Boden nicht so schnell austrocknet, ließ er die Oberfläche mit Kalksplitt abdecken. „Für viele sieht das auf den ersten Blick aus wie ein Schottergarten“, erklärt er. Aber in zwei, drei Jahren, wenn die Stauden größer sind, wird man nichts mehr davon sehen“, verspricht er. „Und wir haben weniger Arbeit mit der Pflege.“

Jetzt, im Frühjahr, gibt es viel zu tun. „Langeweile haben wir aber das ganze Jahr nicht“, sagt der Fachmann lachend. Denn kaum sind im Herbst die enormen Laubmassen in den Parkanlagen zusammengefegt, starten die Vorbereitungen für Frühling und Sommer. Aufgrund der warmen Temperaturen hatte sich in diesem Jahr bereits im März jede Menge Unkraut zwischen den Fugen ausgebreitet. Löwenzahn und Co bekämpft das Amt für Umwelt und Stadtgrün jedoch ausschließlich thermisch. „Und wir setzen verstärkt auf Akkugeräte bei der Arbeit. In spätestens vier Jahren soll der Fuhrpark umgestellt sein.“ Der Einsatz dieser Geräte ist ebenfalls ein Schritt in Richtung Umweltschutz. „Wir benötigen kein Benzin und Akkugeräte arbeiten wesentlich leiser als konventionelle. Das bedeutet für unsere Mitarbeiter, dass sie keinen Abgasen ausgesetzt sind und auf einen Hörschutz verzichten können.“

Thuja und Birke sind Verlierer

Der Klimawandel ist in seinem Team ein allgegenwärtiges Thema. Hitze und Trockenheit sind die Herausforderungen der Zukunft. „Darauf müssen wir natürlich reagieren“, so der Experte. Die großen Verlierer seien Thuja und Birke. „Wir setzen jetzt verstärkt auf Arten, die mit weniger Wasser auskommen. Beispielsweise Scheinakazien und einige Eichenarten.“ Ökologie spielt auch bei der Anlage der Blumenbeete eine immer größere Rolle. „Stauden sind insektenfreundlich und bieten Kleinstlebewesen im Herbst und im Winter einen Rückzugsort. Durch eine dynamische Staudenbepflanzung erhält man über Monate hinweg immer ein anderes Bild“, so Siebke. „Unser Ziel ist es, vom Wechselflor wegzukommen und in Zukunft verstärkt auf Dauerbepflanzung zu setzen.“

Als Betriebsleiter ist er täglich in seinem rund 13 Hektar großen Revier unterwegs. Überfüllte Mülleimer, Schäden an Wegen oder Einfassungen – ihm entgeht nichts. Ein Job zwischen Administration und Leidenschaft. „Natürlich bin ich immer noch gerne vor Ort dabei, wenn es etwas zu tun gibt. Egal ob beim Pflanzen oder Rasenmähen. Es gibt eigentlich keine Arbeit, die ich nicht gerne mache“, erzählt er. „Hauptsache ich bin in der Natur und an der frischen Luft.“ Allerdings sitzt er die Hälfte der Zeit an seinem Schreibtisch, um Material zu bestellen oder Arbeit und Einsatz der Mitarbeiter zu planen.

Umwelt- und Ressourcenschutz spielten für den jungen Familienvater auch bei der Planung seines eigenen Gartens in Linz eine große Rolle. „Zu Hause soll es ebenfalls so naturnah wie möglich sein“, erklärt er. Dafür wurde die Rasenfläche reduziert und der Staudenbereich erweitert. Zudem hat Siebke Trockenmauern gebaut.