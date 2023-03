Neuer Kreisvorstand Bonner Grüne wählen Bach und Hennig zur Doppelspitze

„Ich freue mich riesig über die Wahl als Vorsitzende“, erklärte Bach am Samstag. „Wir haben die nicht unerhebliche Aufgabe, die grüne Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzuschreiben. Dafür werden wir intensiv in den Austausch mit der Stadtgesellschaft gehen, um für die grüne, nachhaltige und zukunftsorientierte Transformation Bonns zu werben, sie mitzunehmen und zu überzeugen.“ Co-Vorsitzende Hennig: „Wir wollen unsere Position als stärkste Partei in Bonn weiter ausbauen. Der zukunftsweisende Klimaplan für unsere Bundesstadt liefert uns einen wichtigen Kompass.“ Die bisherigen Vorsitzenden Charlotte Bander und Kay Wilhelm Mähler waren aus beruflichen Gründen nicht wieder angetreten.