Bonner Bundestagskandidaten Bonner Grünen-Abgeordnete tritt erneut an

Die 1982 in Duisburg geborene Uhlig kündigte ihre Bewerbung für eine zweite Wahlperiode mit den Worten an, sie wolle sich „weiter für Bonn stark machen und die anstehenden Lösungen für den Strommarkt der Zukunft mitgestalten“. Sie arbeitete in ihre Zeit in Berlin unter anderem an der Ausgestaltung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes mit. Als einen Erfolg verbucht sie, den Anteil der Erneuerbaren Energien erhöht zu haben.