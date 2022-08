Bonner Hauptbahnhof: Bahnfahrer ohne Ticket verletzt Bundespolizistin nach Kontrolle​

Am Bonner Hauptbahnhof wurden am Dienstag mehrere Bundespolizisten von einem aggressiven Bahnfahrer attackiert. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Nachdem er bei einer Kontrolle kein Ticket vorzeigen konnte, hat ein Bahnfahrer am Bonner Hauptbahnhof mehrere Bundespolizisten angegriffen. Dabei verletzte er eine 27-jährige Beamtin.

Am Dienstag hat ein 30-jähriger Bahnfahrer am Bonner Hauptbahnhof auf mehrere Bundespolizisten eingeschlagen und -getreten, nachdem er keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Eine 27-jährige Polizistin erlitt dabei Prellungen an den Knien sowie dem rechten Unterarm, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilt.