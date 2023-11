Flüchtlingsarbeit Bonner Helfer diskutieren im Alten Rathaus über Integration

Rund 160 haupt- und ehrenamtliche aus der Integrationsarbeit waren am Freitag von Oberbürgermeisterin Katja Dörner in das Alte Rathaus in Bonn eingeladen worden, um über den aktuellen Stand bei der Integration, Chancen und Probleme in der Bundesstadt zu diskutieren. „In unserer Stadt leben viele Menschen mit eigener oder familiärer Flucht- oder Einwanderungsbiografie“, machte Dörner die Relevanz des Themas gleich zu Beginn ihrer Eröffnungsrede klar und bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Engagement in der Integrations- und Flüchtlingsarbeit.