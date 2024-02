Bonner Hochschulmesse Dafür interessieren sich Abiturienten auf der Hochschulmesse besonders

Wer sein Abi in der Tasche hat, wählt heute nicht nur zwischen Studium oder Ausbildung, sondern hat mit dem sogenannten Dualen Studium – also ein Studium mit integrierter Berufsausbildung – noch eine dritte Option. Wie das konkret abläuft, wollten auf der Hochschulmesse so viele Schülerinnen und Schüler wissen, dass der Vortragsraum aus allen Nähten platzte. „Es gibt heute deutlich mehr Arbeitgeber, die ein duales Studium anbieten“, berichtet Bettina Ey von der Agentur für Arbeit. Um ein wenig mehr Licht in den undurchsichtigen Dschungel der heutigen Studien- und Arbeitswelt zu bringen, führt die Agentur für Arbeit in allen Schulen bundesweit Berufsberatungen durch. „Wir informieren dabei über alle möglichen Berufswege“, sagt Ey.