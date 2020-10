Ermittlungsverfahren läuft : Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer kollidiert beinahe mit Streifenwagen

Bonn Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht auf Freitag beinah mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

In der Nacht zu Freitag ist ein 21-Jähriger mit einem E-Scooter gegen 3 Uhr auf dem Radweg der Kennedybrücke in Richtung Innenstadt gefahren. Dabei missachtete er nach Angabe der Polizei eine rote Ampel und kollidierte beinahe mit einem Streifenwagen. Die Polizistin im Auto war auf dem Belderberg in Richtung Römerweg unterwegs und musste stark abbremsen, um nicht mit dem Rollerfahrer zusammenzustoßen. Daraufhin wendete die Polizistin und verfolgte den 21-Jährigen in Richtung Koblenzer Tor. Der Mann sei in deutlichen Schlangenlinien gefahren. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,2 Promille, woraufhin ihm Blut abgenommen wurde.