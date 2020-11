Messungen in der Fußgängerzone : So entwickelt sich die Zahl der Fußgänger in Bonn im „Lockdown light“

Vor allem an Samstagen ist die Bonner Innenstadt wieder deutlich voller. Foto: Niklas Schröder

Analyse Bonn Mit dem „Lockdown light“ im November sollten die Kontakte im öffentlichen Raum reduziert werden. Während der Verkehr auf den Autobahnen zurückgegangen ist, hat die Zahl der Passanten in der Bonner Innenstadt aber zugenommen. Ein Überblick.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Vanessa Rheinschmidt

Nachdem die Bonner Fußgängerzone im ersten Lockdown im Frühjahr diesen Jahres wie leergefegt war, sind die Besucherzahlen im Laufe des Jahres wieder rasant angestiegen. Zwischenzeitlich war die Fußgängerzone in etwa von so vielen Passanten besucht wie vor der Corona-Krise. Mit dem „Lockdown light“ im November im Zuge dessen das öffentliche Leben mehr und mehr eingeschränkt und Kontakte im öffentlichen Raum minimiert wurden, sollte die Zahl der Corona-Neuinfektionen gesenkt werden. Doch hatten die Einschränkungen auch Einfluss auf die Zahl der Passanten in der Bonner Innenstadt?

Viele Passanten vor allem an Samstagen

Aktuelle Daten aus den Innenstädten in Nordrhein-Westfalen deuten an, dass der Appell der Politik, zu Hause zu bleiben, nicht überall Wirkung zeigt. In Dortmund, Essen, Bonn und Düsseldorf ist die Zahl der durchschnittlichen Passanten an Samstagen im November im Vergleich zum Oktober leicht gestiegen. Diese Entwicklung lässt sich anhand der stark frequentierten Sternstraße in Bonn veranschaulichen. Während sich im Oktober durchschnittlich 28.022 Passanten an Samstagen auf der Sternstraße in Bonn aufgehalten haben, sind es im Folgemonat November 29.169 Personen - ein Zuwachs von mehr als 1000 Menschen.

Ein Grund für diese Entwicklung könnte das sonnige Wetter im November sein. Im Vergleich dazu: Im Vormonat Oktober lag dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge die Sonnenscheindauer mit fast 70 Stunden deutlich unter ihrem Soll von 109 Stunden. Viele Wolken und starke Regenschauer luden nicht gerade zu einem Einkaufsbummel oder Spaziergang ein.

Weniger Passanten im Vergleich zum Vorjahr

Die aktuellen Messungen in der Bonner Fußgängerzone zeigen aber im Vergleich zum Oktober und November des Vorjahres einen deutlichen Rückgang an Besuchern. Wurden in der ersten Oktoberwoche noch insgesamt 205.007 Passanten in der Poststraße gezählt, waren es in der ersten Novemberwoche und somit zu Beginn des „Lockdown light“ nur 140.766. Im November 2019 waren noch 228.291 Personen in der Poststraße unterwegs.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auf der Bonner Sternstraße ab. In der ersten Oktoberwoche waren hier noch 154.447 Menschen gemeldet worden. Im November waren im selben Zeitraum nur noch 104.927 Passanten unterwegs. Im Vergleich: Im Vorjahr waren im November 162.981 Fußgänger auf der Sternstraße ermittelt worden.

Noch deutlicher wird die Entwicklung in der Remigiusstraße. Während am Samstag, 23. November 2019 noch 66.469 Passanten gezählt wurden, waren es vergangenen Samstag (21. November) nur 30.853, also weniger als die Hälfte.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Deutlich weniger Kundschaft : Modehändler erleiden in Bonn große Umsatzverluste

Anzahl der Fahrradfahrer bleibt ungefähr gleich

An der Zahl der Fahrradfahrer in Bonn lässt sich in 2020 kein großer Unterschied zum Vormonat Oktober konstatieren. Während im Oktober durchschnittlich 6738 Fahrradfahrer pro Tag die Kennedybrücke in Richtung Innenstadt und Beuel passierten, überquerten im November 6811 Fahrradfahrer die Brücke. Im November 2019 waren es pro Tag durchschnittlich 6.721 Räder.

Am Wilhelm-Spiritus-Ufer hat der Fahrradverkehr im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zugenommen. Während im November vergangenen Jahres durchschnittlich 1824 Radler pro Tag Richtung Norden und Süden unterwegs waren, sind es im November diesen Jahres bereits 2439 Fahrräder pro Tag.

„Lockdown light“ reduziert Verkehr auf den Autobahnen

Die Verkehrsmenge auf den Autobahnen hat sich im „Lockdown light“ reduziert, wie Straßen.NRW Mitte November mitteilte. Während vor und in den Herbstferien die Verkehrsbelastung auf den Autobahnen das Vorjahres-Niveau beinahe erreicht habe, habe es im November rund 25 Prozent weniger Verkehr als im Vorjahr gegeben. Auch der üblicherweise nach den Herbstferien beginnende „Novemberstau“ sei weitgehend ausgefallen. „Zu dieser Zeit waren die Verkehrsstärken schon so weit reduziert, dass die üblichen Effekte kaum Auswirkungen hatten“, sagt Jan Lohoff, Leiter der Straßen.NRW-Mobilitätszentrale. Normalerweise kommen in den dunklen Jahreszeiten größere Abstände, eine vorsichtige Fahrweise und mehr Unfälle als Stauverursacher hinzu.

Lesen Sie auch Angespannte Verkehrslage : Warum es im November besonders viel Stau gibt

Im Vergleich zum Lockdown im Frühjahr, lässt sich der Rückgang im November allerdings als milde beschreiben: „Im Vergleich zur Entwicklung Ende März, als der Verkehrsrückgang auf den betrachteten Strecken bis zu 80 Prozent betragen hat, haben wir es derzeit mit nur einer leichten Delle zu tun“, erklärt Christopher Laux aus der Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Leverkusen.