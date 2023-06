Engagement Bonner Integrationspreis für Serge Mpouma und Malika Imzouaren

Mpouma kam vor mehr als 50 Jahren aus Kamerun nach Bonn. „Er setzt sich für ein gutes Zusammenleben in Geislar ein und prägt das Gemeinschafts- und Vereinsleben im gesamten Ort seit vielen Jahren“, heißt es in der Begründung der Jury. Seit 14 Jahren ist er Vorsitzender des Bürgervereins Geislar, in dem er seit mehr als 30 Jahren aktiv ist und viele soziale und gesellschaftliche Projekte und Veranstaltungen für alle Altersgruppen initiiert hat.