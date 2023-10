Rückreise aus Israel Bonner Jugendgruppe ist in der Türkei gelandet

Die Nacht hatten sie am Flughafen verbracht, um schnell reagieren zu können. Andere Bonner berichteten, dass Flüge auch wieder gestrichen wurden. Am Flughafen Tel Aviv sei es am Vorabend vergleichsweise ruhig gewesen. Als man dann die Sicherheitskontrollen passiert hatte, waren alle erleichtert, berichtet Schuster: „Ich bin stolz auf die Jugendlichen und freudig, denn endlich geht es weiter.“ Es habe viele Befragungen gegeben. Die Stimmung sei „genervt-arbeitsmäßig“ gewesen, am Dienstag sei der Flughafen sehr voll gewesen. Man habe auch Deutsche an den Schaltern getroffen, darunter jemand aus Troisdorf, berichtete Schuster.