Schülerdemo auf dem Münsterplatz Bonner Jugendliche fordern eine Bildungsreform

Lillja Schall vom Clara-Schumann-Gymnasium steht zusammen mit Simon Göpffharth, der das Beethoven-Gymnasium besucht, auf dem Münsterplatz. Auch die beiden 16-Jährigen wollen sich für ein besseres Bildungssystem und eine Bildungsreform einsetzen. Schall findet, dass es vor allem an Ausstattung mangele. „Es gibt zwar an manchen Schulen Wlan, aber keine stabile Internetverbindung“, sagt sie. Wenn das Wlan ausfalle, lege das teilweise den Unterricht lahm, wenn normalerweise an Whiteboards und nicht an Tafeln gelehrt werde. „Das geht so nicht“, sagt sie.