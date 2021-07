100. Vereinsmitglied : Bonner Jugger-Gemeinschaft erhält immer mehr Spieler

Bonn Die Jugger Bonn-Rhein-Sieg ehren ihr 100. Vereinsmitglied. Die Nachwuchsabteilung wächst, weil sich immer mehr Kinder für die exotische Sportart interessieren.

„Wir sind stolz auf unsere Kinder- und Jugendmannschaft“, sagt Til Kuhlemann-Lages, Pressesprecher der Jugger Bonn-Rhein-Sieg. Es ist gerade einmal fünf Jahre her, dass sich der Verein gegründet hat und die erwachsenen Jugger begonnen hatten, auch für größere Turniere zu trainieren. Zwei Kinder hatten sie beim Training beobachtet und waren neugierig, was es mit dem Football-ähnlichen Mannschaftssport auf sich hat – das war die Geburtsstunde der Nachwuchsabteilung des Bonner Vereins. Heute trainieren die erwachsenen Vereinsmitglieder dreimal die Woche auf der Hofgartenwiese und haben genauso viel Spaß daran, sich gegenseitig mit den gepolsterten Sportgeräten zu jagen wie die Kinder.

Luca ist ganz neu dabei. In einer seiner ersten Trainingsstunden bekommt er vom Trainer viele Tipps: „Schlage nicht auf die Spielgeräte, sondern versuche, den Gegner zu treffen. Ich bin der Gegner, nicht die Pompfe“, erklärt ihm Breull-Wierschem. Simone hat schon etwas mehr Erfahrung und ist bereits im Umgang mit der Langpompfe geübt. Auch das Abwehren eines Angriffs gelingt ihr sehr gut. Während der heutigen Trainingseinheit darf sie sich erstmals als Kettenspielerin versuchen: Als sogenannter „Ketten-Jugger“ hält sie eine Schnur in der Hand, an deren Ende ein Schaumstoffball befestigt ist, mit dem es gilt, den Gegner zu treffen. Die Tipps, wie man mit der Schnur viel Schwung holen kann, befolgt Simone sofort und so gelingt es ihr direkt, einen Punkt gegen ihren Trainer zu erzielen.