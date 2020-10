Messe des General-Anzeigers : Bonner Karrieretag im Telekom Dome eröffnet

Bonn Mit rund 40 Ausstellern hat der Bonner Karrieretag im Telekom-Dome eröffnet. Seit 10 Uhr können Jugendliche und Erwachsene, die auf Jobsuche sind oder eine Ausbildung machen wollen, direkt in Kontakt mit Unternehmen aus Bonn und der Umgebung treten.

Die Messe findet aufgrund der Corona-Pandemie unter besonderen Hygienemaßnahmen statt. Am Eingang des Telekom Dome befinden sich Desinfektionsspender, wer die Messe besuchen will, musste sich im Voraus registrieren. Außerdem gibt es Einbahnstraßen und in der Halle muss jeder Maske tragen.