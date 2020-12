Heiligabend in der Pandemie : Bonner Kirchen zelebrieren Weihnachtsgottesdienste

Bonn Krippenspiel und Predigten: Bonner Christen trotzen der Virus-Krise. In der Kreuzkirche bleiben Plätze ungenutzt.

Zehntausende Christen haben am Heiligen Abend an Bonner Gottesdiensten teilgenommen - die übergroße Mehrheit nur virtuell bei Online-Übertragungen. Trotz aller Appelle aus der der NRW-Landesregierung, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, fanden diese in einigen Kirchen unter strengen Hygienevorkehrungen doch statt. Der katholische Stadtdechant Wolfgang Picken lud vor der Christmette bereits am Donnerstagnachmittag zu einem Krippenspiel in die Remigiuskirche ein. Die Schauspieler kamen aus den eigenen Reihen, Regie führte der Schauspieler Roland Silbernagl.