Forderung der Bezirksvertretung Bonn : Stadt soll Durchfahrt für Autos während der Kirschblüte verhindern

Die Kirschblüte zieht jedes Jahr viele Menschen in die Bonner Altstadt. Foto: Niklas Schröder

Nordstadt Die Bezirksvertretung Bonn will die Durchfahrt der Breite Straße und der Heerstraße an drei Wochenenden im April nur für Anlieger erlauben. Beim Kirschblütenfest sollen so Konflikte zwischen Autofahrern und Fußgängern verhindert werden. Das sagt die Stadt dazu.

Die Verwaltung soll eine Sperrung der Breite Straße und Heerstraße mit einfachen Mitteln wie Schildern an den drei Wochenenden des Kirschblütenfestes zwischen dem 8. und 22. April prüfen. Das hat die Bezirksvertretung Bonn am Dienstag beschlossen. Die Einfahrt in die Altstadt soll nur Anliegern erlaubt sein. Es habe in den Vorjahren gefährliche Situationen zwischen Besuchern und Autofahrern gegeben, begründeten die Fraktionen von Grünen, SPD und Linke das Vorhaben in ihrem Antrag.

Die Verwaltung sah das in ihrer Stellungnahme anders: Die vorgeschlagene Sperrung sei unverhältnismäßig. Und für eine Öffnung für Anlieger bräuchte es teures Sicherheitspersonal zur Kontrolle. „Auch steht beispielsweise wetterbedingt nicht fest, wie hoch der Besucherandrang der Kirschblüte tatsächlich sein wird“, hieß es weiter. Bei hohem Besucherandrang hält es die Verwaltung für ausreichend, „wie in den Jahren zuvor, im Bedarfsfall und in Abstimmung mit der Polizei die betroffenen Straßen temporär zu sperren.“ Außerdem sei das Ordnungsamt vor Ort und im Bereich der Kölnstraße Ecke Heerstraße werde ein Durchfahrtsverbot für Reisebusse angebracht.