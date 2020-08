Corona-Infektionen an Schule und Kita : Bonner Kita wegen Corona geschlossen

Die Kita Power Pänz hat die Stadt bis auf Weiteres schließen lassen, weil die Erzieherin einer Gruppe mit 20 Kindern sich mit dem Virus angesteckt hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn. In Bonn gibt es die ersten Fälle von Corona-Infizierten. An der Carl-Schurz-Grundschule ist eine Lehrerin positiv getestet worden. Die Kita Power Pänz hat die Stadt bis auf Weiteres schließen lassen, weil die Erzieherin einer Gruppe mit 20 Kindern sich mit dem Virus angesteckt hat.

Nach Ende der Sommerferien gibt es die ersten Fälle von Corona-Infektionen an einer Grundschule und der Kindertagesstätte Power Pänz in Oberkassel. Wie Stadtsprecherin Monika Hörig mitteilte, sei die Erzieherin der Elterninitiative Power Pänz in Oberkassel erkrankt. Die Familien der 36 dort untergebrachten Kinder und die acht Mitarbeiter würden derzeit kontaktiert und Abstriche veranlasst.

Positiv getestet wurde ebenfalls eine Lehrerin an der Carl-Schurz-Grundschule in Tannenbusch. Da sie zwei Tage mit Mund-Nasen-Schutz unterrichtete, habe ihre Infektion keine weiteren Auswirkungen auf den Schulbetrieb. „Die Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse gelten demnach als Kontaktperson zweiten Grades“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dagegen fiel das Testergebnis bei einem Verdachtsfall an einer weiterführenden Bonner Schule nach Angaben von Hörig negativ aus. Die Schülerin war, wie berichtet, mit Mund-Nasen-Schutz in den Unterricht gekommen. Nachdem sie Symptome gezeigt hatte, veranlasste das Gesundheitsamt, sie möge einen Test machen. Das negative Ergebnis liegt seit diesem Freitag vor.

Grundsätzlich gilt seit Schulbeginn am Mittwoch an weiterführenden Schulen auch während des Unterrichts die Maskenpflicht für Schüler. Das NRW-Schulministerium hat den Schulen in Ablaufplänen dargelegt, wie bei Verdachtsfällen oder Infizierten zu verfahren ist. Die Schulleitungen haben Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufzunehmen und das weitere Vorgehen mit den dortigen Fachleuten abzusprechen. In Nordrhein-Westfalen hat es bereits einige Infektionen gegeben. In Viersen wurde eine Lehrerin bereits zu Beginn dieser Woche positiv getestet. Daraufhin ordnete das zuständige Gesundheitsamt Quarantäne für das gesamte Lehrerkollegium an. Die Schule bleibt bis zum 28. August geschlossen.