Ärger um Mitgliedschaft im Verein Bonner Koalition will Radregion Rheinland verlassen

Kaum hat die Stadt am Mittwoch die Meldung veröffentlicht, dass Bonn für einen Spitzenplatz beim ADFC-Fahrradklimatest in Berlin nominiert ist (siehe „Fahrradklimatest“), kritisiert die CDU-Ratsfraktion am selben Tag den von der Ratsmehrheit geplanten Ausstieg aus dem interkommunalen Verein Radregion Rheinland. Eine endgültige Entscheidung soll im Rat nächste Woche fallen. Hintergrund ist die Erhöhung der Vereinsbeiträge. Sie hatten die Mitglieder im vorigen Oktober allein gegen das Votum Bonns beschlossen. Die Stadtverwaltung mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) an der Spitze empfiehlt in ihrer Stellungnahme dagegen den Verbleib in dem Verein.