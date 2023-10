Für Stromausfälle und Co. Bonner Koalition will Katastrophenschutztürme errichten

Geplant ist je ein Standort pro Stadtbezirk, im Bonner Bezirk sollen zwei Schutztürme installiert werden. Dabei sei zu beachten, dass Einrichtungen wie Rettungswachen oder Feuerwachen nicht geeignet seien, da diese ihren eigenen Aufgaben nachgehen müssen, so Torben Leskien von der CDU-Fraktion im Stadtrat, der die Idee der KatS prinzipiell unterstützt. Die FDP sieht Bonn im Katastrophenschutz bereits gut aufgestellt und weist ähnlich wie die CDU darauf hin, dass keine doppelten Strukturen geschaffen werden sollten. „Was wir derzeit auf keinen Fall unterstützen werden, ist der Aufbau weiterer Strukturen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, da wir heute bereits Mangel an Ehrenamtlichen in vielen Bereich der Gesellschaft haben“, so Wolfgang Heedt, FDP-Bezirksverordneter in Bad Godesberg. Diese Sorge ist aber auch in der Ratskoalition angekommen. Um dies zu verhindern, sei es wichtig, an bestehende Strukturen anzudocken, da in solchen Strukturen das bereits vorhandene Personal genutzt und leichter geschult werden könne, so Janicke von der SPD.