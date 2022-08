Bonner Kopf : Reiner „Semmel“ Brothuhn beschallte die „Bonner Republik“

Ein Leben für den Jazz: Reiner Brothuhn mit Trompete am Rhein. Foto: Felicitas Zink

Bonn Auf zahlreichen Veranstaltungen spielte er mit seiner Band vor den Politik-Größen der „Bonner Republik“. Uns hat Reiner „Semmel“ Brothun erzählt, wie es zum Erfolg der „Semmel‘s Hot Shots“ kam.



„Das Schöne am Älterwerden ist, dass ich über viel mehr lachen kann – das war früher anders“, sagt Reiner „Semmel“ Brothuhn, der gerade 80 Jahre alt geworden ist. Geboren wurde er 1942 im sächsischen Weinböhla, noch zu Kriegszeiten siedelte die Familie nach Nordrhein-Westfalen in die Stadt Lage um. 1969 kam Brothuhn nach Abschluss der Handelsschule und einer Banklehre als Jurastudent nach Bonn und knüpfte im Juridicum die ersten sozialen Bande in Sachen Jazz, aber auch als Networker. Im „Collegium musicum“ traf er in der Abteilung Jazz auf eine seelenverwandte Fraktion: Norbert Kemper, Guy Huppertsberg, Rudi Rindermann, „K. B.“ Rau, in Bonn als „Chicago Footwarmers“ bekannt. Was sie verband, war nicht nur die Liebe zum „Hot Jazz“, sondern auch ihre Methode, autodidaktisch an die Sache heranzugehen. Nächtelang haben die angehenden Juristen, Apotheker und Architekten Platten abgehört, um den amerikanischen Hot Jazz der 1920er Jahre zu studieren. Man lernte singend, Mitspielen war nicht immer möglich, weil die Abspielgeschwindigkeit manchmal falsche Tonhöhen produzierte.

Von einer strategisch geschickt eingeleiteten Begegnung und intensiven Unterhaltung mit Duke Ellingtons Startrompeter Cootie Williams in der Kantine der Beethovenhalle während eines Konzertes in Bonn berichtet Semmel strahlend. Und er schwärmt von den unverkrampften Begegnungen zwischen Journalisten und Bonner Geschäftsleuten im „Marktkrug“.

Erste Proben mit seinen musikalischen Mitstreitern fanden unter anderem in der „Luke“ statt. Der Kneipenwirt, Roland Völlmecke, war selbst Gitarrist. Als der Jugendverband des Deutschen Beamtenbundes Mitte der 1970er Jahre einen „offiziellen“ Auftritt buchte, musste eilig ein Name her. Semmel rief Heinz Dieter Ehrlich, dem Wirt des „Bonn-bons“ zu, wir nennen uns „Hot Shots“, woraus dann „Semmel‘s Hot Shots“ wurde. „Ich dachte dabei an „Lill‘s Hot Shots“, so Brothuhn, die Band von Louis Amstrongs geschiedener Frau Lil Hardin.

40 Jahre Bandgeschichte

Letztlich war das der Startschuss für mehr als 40 Jahre Bandgeschichte: 20 Pressebälle, 33 Juristenbälle, Sommerfeste politischer Parteien aller Couleur, Auftritte in Landesvertretungen. Ab 1985 waren „Semmel‘s Hot Shots“ in 100 Ausgaben der nächtlichen RTL-Talkshow „Bonnfetti“ zu hören. Sie wurde montags per Radio live und im Fernsehen versetzt aus dem Contra-Kreis-Theater übertragen, moderiert von Semmels langjährigen Weggefährten, dem Journalisten und Mitglied der Bundespressekonferenz Geert Müller-Gerbes. Als Hannelore Kohl während der Nachtsendung, die von 23 Uhr bis ein Uhr dauerte, ihren Geburtstag quasi auf dem Sofa von „Bonnfetti“ erlebte, waren es Semmel und Elmar Schaffmeister, die ihr das „Happy Birthday“-Ständchen – knieend – vortrugen und dann herzlich von der Kanzlergattin in die Arme geschlossen wurden.

Berührungen zwischen Musikern, Politikern und Journalisten gehörten in der „Bonner Republik“ dazu. Und Semmel hatte ein unfehlbares Talent, auch den ganz Großen auf Augenhöhe zu begegnen. Beim Abschiedsfest der SPD aus Bonn gelang es ihm, dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder einen Zollstock aus dem Eisenwarenhandel Meier-Tönnies aus dem heimischen Lage zu überreichen. Schröder hatte dort eine Lehre gemacht, was Semmel wusste. Er wünschte ihm alles Gute für Berlin. Sein Rat im Sinne des berühmten Alt-Kanzlers Ludwig Ehrhard: „Maß halten“ – daher der Zollstock.

Typisch Bönnsch Das sagt Reiner Brothuhn über Bonn Mein Lieblingsort in Bonn ist… am Rhein. Im Sommer im Biergarten, im Winter war es das „Da Capo“ auf der Terrasse der Beethovenhalle. In Bonn vermisse ich, …dass es in Bonn – an allen Ecken und Enden – nur noch selten „swingt“! Typisch Bönnsch ist… die Lebenslust der Menschen, das fröhliche, positive Lebensgefühl. An Bonn gefällt mir…die bunte Vielfalt der Altstadt, wo ich seit Jahren lebe.

Als dann der Presseball 1999 nach Berlin verlagert wurde, waren die „Hot Shots“ noch ein letztes Mal dabei, kamen bestens an und landeten anderntags – zur allgemeinen Überraschung – mit dem damaligen Kanzler Schröder auf der Titelseite der „B.Z.“. Die „Hot Shots“ hatten dem Kanzler nicht den sprichwörtlichen, sondern wirklich den Marsch geblasen. Auf die Frage: „Haben Sie den Zollstock noch?“, reagierte Schröder mit einem wissenden Lachen.