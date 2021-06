Studie am Gemeinschaftskrankenhaus : Bonner Krankenhaus testet neues Messsystem für Diabetes-Patienten

Bonn Eine Studie des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses soll helfen, eine in der ambulanten Diabetes-Behandlung verwendete Messtechnik für stationäre Patienten nutzbar zu machen. Ein Sensor am Oberarm von Patienten misst laufend den Gewebezucker. Ein Fingerstechen ist überflüssig.

Ein Sensor, gerade einmal so groß wie ein 5-Cent-Stück, der sich an den Oberarm heften lässt, soll die stationäre Behandlung von Diabetes-Patienten vereinfachen. Dr. med. Markus Menzen, Chefarzt im Diabeteszentrum des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses, ist von der Technologie überzeugt. Im Mai hat er eine Pilotstudie zum Gebrauch eines neuen Glukose-Messsystems initiiert, das so in St. Elisabeth – und zugleich bundesweit erstmalig stationär – Anwendung findet. Im ambulanten Bereich wird es bereits genutzt.