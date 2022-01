Vereinte Nationen in Bonn : Künstlerischer Funken des Wandels

Bonn Unter dem Motto „Moving Together“ wollen Theater und Beethoven-Orchester Alteingesessene und UN-Mitarbeiter näher zueinander bringen. Hierfür gibt es nun ein eigenes Veranstaltungsprogramm im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Kaftan: „Mit Musik Ideen in die Köpfe und Herzen bringen“

Als er sein Amt 2013 antrat, habe er das Ziel gehabt, „unser Theater näher an alle Menschen dieser Stadt heranzubringen und es Teil ihres Lebens werden zu lassen“, so Helmich. Besonders von der Aufhebung der Sprachbarrieren erhoffe er sich zunächst ein Kennenlernen sowie – darauf aufbauend – neue Bindungen.

Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor der Stadt und Leiter des Beethoven-Orchesters, sprach gar von einer neuen „Mainstream-Bewegung“, welche die Kooperation in Gang setzen könne. Die Begeisterungsfähigkeit seines Orchesters ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, doch stellte Kaftan am Freitag das Medium Musik in den Vordergrund: „Musik ist eine großartige Möglichkeit, Ideen in die Köpfe und in die Herzen zu transportieren.“