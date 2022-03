Arbeiten am Bonner Kurfürstenkarree : Abriss der historischen Gebäude hat begonnen

Schwere Maschinen reißen die Häuser an der Franzstraße in der Altstadt ab. Foto: Simun Sustic

Bonn In der Bonner Nordstadt rückt der Bagger an. Zwei Häuser des Kurfürstenkarrees werden abgerissen. Vor der endgültigen Entscheidung zum Abriss wurde in der Stadt über den Denkmalschutz der historischen Geäude gestritten.

Nach der Entkernung seiner Häuser Franzstraße 8 und 10 hat der Bonner Unternehmer Hellmuth Hansen mit dem Abriss begonnen.

Die Häuser standen länger leer und sind Teil des Kurfürstenkarrees in der Nordstadt, dem Sitz des IT-Hauses Hansen & Gieraths EDV Vertriebsgesellschaft mbH. Linke, SPD und Grüne fordern seit Jahren sozialen Wohnungsbau auf dem Gelände zwischen Bornheimer Straße und Franzstraße.

Hansen dagegen will auf freien Flächen vor allem seine Firma erweitern und plant eine Mischnutzung aus Gewerbe-, Büro- und Wohnnutzung, wie er es am Mittwoch bestätigte. Die beiden Abrisshäuser standen ursprünglich unter Schutz.