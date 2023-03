Bundesgerichtshof untersuchte Bonner Urteil Drogenschmuggler muss nach Verurteilung weniger zahlen

Mittlerweile sitzt der Komplize seine Freiheitsstrafe im offenen Vollzug der JVA Remscheid ab und so betrat er den Gerichtssaal ohne die Begleitung von Justizwachtmeistern. Lange dauerte die Verhandlung nicht, denn die Sachlage, die der BGH bemängelt hatte, entpuppte sich als bestechend einfach: Um die Drogen von der iberischen Halbinsel an den Rhein zu transportieren, hatte der Haupttäter eine Scheinfirma für Lüftungstechnik in Spanien gegründet. Die Drogen wurden dann in den tatsächlich beschafften Lüftungsanlagen versteckt und, in Deutschland angekommen, von dem 31-Jährigen aus einem Lager in Wuppertal abgeholt. Jeweils 500 Euro sollte er zunächst als Lohn für jede abgeholte Palette erhalten. Später, so hatte der Angeklagte seinerzeit ausgesagt, sei seine Vergütung dann erst auf 1000 und zuletzt auf 2000 Euro erhöht worden.