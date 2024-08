Schütze auf freiem Fuß Bonner Landgericht sieht nach Schüssen in Dransdorf keinen Mordversuch

Showdown am 12. Februar, 3.50 Uhr, in Dransdorf: Mitten in der Nacht schießt ein 48-Jähriger mit einer halbautomatischen Waffe auf ein angeblich flüchtendes Auto. Zwei Projektile landen in dem BMW Kombi, ein weiteres in einem parkenden Auto. Die beiden Insassen des BMW bleiben unverletzt und machen sich aus dem Staub. Kurz darauf erscheint ein Spezialeinsatzkommando am Tatort, die Alfterer Straße wird abgeriegelt, aber der Schütze ist bereits untergetaucht, samt Waffe. Der Fall riecht nach Mordkommission, die auch sofort gebildet wird. Der Schütze, der mit Haftbefehl wegen Mordversuchs gesucht wird, gibt einen Tag später auf: Am 13. Februar 2024 meldet er sich bei der Polizeiwache in Castrop-Rauxel und gibt die Schusswaffe ab. Er kommt in Untersuchungshaft