Auszeichnung für Brigitte Denkel „Mutter der Kirschblüte“ erhält den Bonner Lenné-Preis

Der Preis soll laut der Lenné-Gesellschaft für beispielhafte Leistungen im Sinne des Gartenarchitekten und Stadtplaners Peter Joseph Lenné (1789-1899) vergeben werden. Er war einer der bedeutendsten Gartenkünstler des 19. Jahrhunderts in Deutschland, welcher für Orte wie den Park Sansouci in Potsdam, die Flora in Köln, den Kurpark in Bad Neuenahr oder den Schlossgarten in Brühl verantwortlich ist.