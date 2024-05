Bonner Lieblingslokale Das „Knusperhäuschen“ ist für Anny Ogrezeanu ein Ankerpunkt

Serie | Bonn · Das „Knusperhäuschen“ von Tee Gschwendner in der Bonner Innenstadt ist ein Ankerpunkt im Leben von Anny Ogrezeanu. Die einladende Teestube verbindet der Sänger nicht nur mit seiner Mutter, sondern auch mit seinem Erfolg in der Gesangsshow „The Voice of Germany“.

14.05.2024 , 15:00 Uhr

Für Anny Ogrezeanu ist das Teehaus Gschwendner in der Bonner Innenstadt ein oft und gern besuchter Ort des Rückzugs. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn