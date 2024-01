Das Nötigste für den Winter Bonner liefern Spenden mit dem LKW in die Ukraine

Nachdem die Bonner Initiative im ukrainischen Lviv angekommen war, wurden die Sachspenden gemeinsam mit dem Kooperationspartner vor Ort sortiert, bevor sich die Mitarbeiter von Tarilla in die verschiedenen Regionen aufmachten, unter anderem auch in den schwer zu erreichenden ländlichen Raum. „Wenige Tage später hatten wir schon Fotos von der Übergabe der Spenden bekommen. Es ist toll zu sehen, dass die Übergabe so schnell geht und so gut funktioniert“, sagt Lisa Schröder von der Initiative.