Bräutigam und Bräutigam : Bonner Malentes erneuern Bund der Ehe

Bonn Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke im Alten Rathaus getraut. Die Chefs von Malentes Theaterpalast erneuern damit ihr Eheversprechen. Mit dabei: Viele Freunde, Mitarbeiter und Bulli „Rosi“.

Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften durften maximal 15 Personen an der von Oberbürgermeister Ashok Sridharan durchgeführten Trauung teilnehmen, unter ihnen die Trauzeugen Bill Mockridge und Margie Kinsky. „Ich habe in der Wintersaison 2018/2019 bei Malentes im Theater mitgespielt, wir sind sehr gute Freunde“, sagte Mockridge. „Ein Leben ohne Theaterpalast kann man sich in Bonn gar nicht mehr vorstellen und so eine Regenbogenhochzeit ist ein besonders schönes Ereignis“, freute sich auch seine Frau Kinsky.