Mit 100.000 US-Dollar dotiert Bonner Mathematikerin Angkana Rüland erhält hochkarätigen Preis

Rüland hat in Bonn studiert und promoviert. Anschließend ging sie als Postdoktorandin an die Universität Oxford und wurde 2017 Nachwuchsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig. Im Jahr 2020 erhielt sie einen Ruf als W3-Professorin an die Uni Heidelberg. Im März 2023 kehrte sie als Hausdorff-Professorin zurück in Bonn.