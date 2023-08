Wo Mönche einst die Haare schnitten Kreuzgang am Bonner Münster verlängert die Öffnungszeiten

„Immer wieder rufen uns Besucher an, die beeindruckt sind vom Kreuzgang“, erzählt Stefan Schultz, Sprecher des katholischen Stadtdekanats Bonn. Auch aus diesem Grund werden die Öffnungszeiten in diesem Sommer an einzelnen Tagen verlängert. „Wir möchten im Spätsommer die Gelegenheit bieten, auch in den Abendstunden in diesem besonderen Ambiente zu verweilen“, sagt Schulz. Bis zum 22. September bleiben die Pforten des Kreuzgangs jeden Freitag bis 22 Uhr geöffnet, statt nur bis 17 Uhr. Der Zugang erfolgt über die Gerhard-von-Are-Straße.