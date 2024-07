Knochenfunde bei der Generalsanierung Mittelalterliche Gebeine ruhen jetzt in der Pfarrergruft des Münsters

Bonn · Archäologen haben bei den Bauarbeiten im Kreuzgang des Bonner Münsters Skelette und zahlreiche Knochen gefunden. Sie wurden am Mittwoch an dem Ort bestattet, an dem auch der kürzlich verstorbene Stadtdechant Wolfgang Picken ruht.

31.07.2024 , 18:15 Uhr

Kaplan Christian Jasper segnet einen Sarg mit den mittelalterlichen Gebeinen, bevor sie in die Gruft im Kreuzgang hinabgesenkt werden. Foto: Meike Böschemeyer

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn