Bonner Münster : Neue Glocke „Adelheid“ muss noch bis Montag abkühlen

Die neue Glocke für das Münster wird im niederländischen Asten gegossen. Foto: Stefan Schultz

Bonn Eine Delegation aus Bonn ist am Freitag in die Niederlande gereist. In der Glockengießerei haben sie live miterlebt, wie die Bronze in die Form geflossen ist.

1100 Grad heiße Bronze ist am Freitag in der Gießerei „Royal Eijsbouts“ im niederländischen Asten in die Form für die neue Glocke des Bonner Münsters geflossen. Mit dabei waren Gäste, eigens angereist aus Bonn.

Die Glocke trägt den Namen Adelheid, als Zeichen der Verbundenheit mit der rechten Rheinseite. Die heilige Adelheid von Vilich, auf deren Wirken die Tradition von Pützchens Markt zurückgeht, wurde 2008 auch zur Bonner Stadtpatronin erhoben. „Bis Montag muss die Glocke noch abkühlen“, berichtete Stefan Schultz, Pressesprecher des Stadtdekanats.

Die Besuchergruppe nutzte die Gelegenheit zu einer Führung durch die Glockengießerei „Royal Eijsbouts“. Seit 1893 werden hier Glocken gegossen, zum Beispiel für St. Kunibert in Köln, den Dom von Paderborn und Notre-Dame in Paris.